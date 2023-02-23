Bursa itfaiyesinde hüzünlü veda

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Kestel İtfaiye Grubu'nda görevli itfaiye eri Ahmet Yüksel, yangına müdahale etmek için çıktığı görevi sırasında itfaiye aracı içerisinde kalp krizi geçirdi. Ekip arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan 26 yıllık itfaiye eri Yüksel, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İki çocuk babası itfaiye eri için Kestel İtfaiye Grubu binasında tören düzenledi.

Törene, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Genel Sekreter Ulaş Akhan, İtfaiye Dairesi Başkanı Muhammed Emin Tarım ve Yüksel'in çalışma arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Törende konuşan Başkanvekili Çelik, 11 ili etkileyen deprem bölgesinde özveriyle çalışan itfaiye teşkilatının bir mensubunu kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi. Çelik, Ahmet Yüksel'in Allah rahmet dileyerek sevenlerine ve itfaiye teşkilatına baş sağlığı diledi.

Helallik alınmasının ardından, Kestel Beşevler Camiinde kılınan namazın ardından Kestel Mezarlığında defnedildi.