İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa-İzmir karayolu kapandı...Mahsur kalan araçlar drone ile görüntülendi

Bursa İzmir karayolu yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle trafiğe kapandı.

Kazaların yaşanmasıyla çile bir kat daha arttı. Kilometrelerce kuyruk İHA ekibi tarafından drone ile havadan görüntülendi


Bursa'da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle Bursa-İzmir yolunda trafiğin kapanmasına sebep oldu. Kar yağışı sebebiyle meydana gelen trafik kazalarıyla birlikte kilometrelerce kuyruk oluştu. Karayolları, bölge trafik ve jandarma ekipleri kaza mahalindeki araçları kaldırmaya çalışırken, araç kuyruğunun ne ucu ne de sonu göründü. Drone ile havadan görüntülenen yolda, ekipler tuzlama ve küreme çalışmalarını aralıksız olarak devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.