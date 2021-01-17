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Bursa-İzmir otobanı kar yağışı sebebiyle trafiğe kapandı

Bursa-İzmir otobanı bağlantı noktası yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle trafiğe kapandı.


Bursa'da dün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bursa - İzmir otobanı Mudanya Kavşağı'nda yoğun yağış ve buzlanmadan kaynaklı araç trafiğe kapandı. Uzun kuyrukların oluştuğu otoban girişinde polis ve karayolları ekipleri yolu açmak için yoğun çaba sarf etti. Mudanya Kavşağı'ndan Şehir Hastanesi'ne gitmek isteyen vatandaşlar da yolda kaldı. Tipi şeklinde devam eden kar yağışı ile yollar kısa sürede buz pistine döndü. Bazı vatandaşlar ve polisler yolda kalan araçları ittirerek kenara çekmeye çalıştı. 1 saatten beri yolda kalan kamyon ve tır şoförleri trafiği otomobillerin kitlediğini iddia etti. 2 günden beri yolda olduğunu belirten bir şoför, “Bir an önce yolların açılmasını bekliyoruz. İki gündür yoldayız. Kar birden bastırınca burada kaldık” diye konuştu.

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