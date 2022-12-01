Bursa İzmir yolunda sis sebebiyle zincirleme kaza....Çok sayıda araç birbirine girdi

Kazalarda çok sayıda araç birbirine girdi

Karacabey ilçesi yakınlarında meyve yüklü bir kamyonet sisin de etkisiyla önündeki TIR'a arkadan çarptı. Araç içindeki yaralılara müdahale edilirken, arkadan gelen araçlar birbirine çarptı.

İzmir yolunda görgü tanıklarının beyanına göre, 3 farklı noktada 20'den fazla büyük araç ve küçük aracın kazalara karıştığı kazalarda birisi haricinde yaralı olmadığı bildirildi. Bölgeye ambulans sevk edilirken, kazalar sebebiyle İzmir yolunda trafikte aksamalar yaşandığı bildirildi.

Bölge trafik ve jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.