Bursa İznik'te bir otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Bursa'nın İznik ilçesinde bir araç jandarma kontrol noktasında durduruldu. Yapılan aramalarda otomobil içinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde 34 CEV 035 plakalı araç jandarma kontrol noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 23 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, araçta bulunan P.H ve S.Ö isimli şüpheliler jandarma tarafından gözaltına alındı.