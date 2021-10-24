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Bursa İznik'teki ölümle ilgili 2 kişi tutuklandı

Bursa İznik’te dün gece tarihi surlarda cesedi bulunan gencin ölümü ile ilgili bugün 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İznik'te dün gece tarihi surlarda cesedi bulunan gencin ölümü ile ilgili bugün 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Eniştesi Mustafa Y. (55) ile birlikte gözaltına alınan İznikli çiftçi Ahmet Y. (40) mahkemeye verdiği ifadesinde ölen Faruk Kartalmış'ın (30) arabasından 12 bin TL çaldığını iddia etti. Eniştesi ile birlikte Faruk Kartalmış'ın kaldığı surlara gittiğini ifade eden Ahmet Y. “Bizi görünce tedirgin oldu. Peşinden gittik. Ses duydum bir baktım yerde yatıyor. Ben de gittim emniyete durumu bildirdim” dedi.


Ahmet Y. ve eniştesi Mustafa Y. tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevine gönderildi.

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