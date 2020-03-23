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Bursa Jandarma ekipleri korona virüsüne karşı mücadele eden sağlık personeline alkışlarla destek verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sağlık personellerine verdiği ’alkış’ desteğine Bursa jandarma ekipleri kayıtsız kalmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlık personellerine verdiği 'alkış' desteğine Bursa jandarma ekipleri kayıtsız kalmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye halkını akşam saat 21.00'de camlara ve balkonlara çıkarak sağlık personellerini alkışlamaya ve destek olmaya çağırdı. Bakan Koca'nın çağrısına kayıtsız kalmayan Bursa Jandarma ekipleri, bugün akşam saat 21.00'de Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastahanesinin önünde alkış ve ıslıklarla sağlık çalışanlarına destek oldu.

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