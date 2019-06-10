Bursa Kadın Masa Tenisi takımı Türkiye üçüncüsü oldu

Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Masa Tenisi takımı, İstanbul'da düzenlenen Türkiye Kupası mücadelelerinde üçüncü oldu.

Masa tenisi 2019 Türkiye Kupası karşılaşmaları İstanbul'da tamamlandı. Tozkoparan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda sırasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü ve Kocasinan Belediyespor'u geçen Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Masa Tenisi takımı, yarı finalde Fenerbahçe'ye 3-0 mağlup oldu. TİGEM Spor ile ikincilik, üçüncülük mücadelesinde rakibine boyun eğen yeşil-beyazlılar, turnuvayı üçüncü bitirdi.

Gençlerimiz büyük iş çıkardı

Bu sezon alt yapıdan yetişen sporcularla mücadele ettiklerini hatırlatan Büyükşehir Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Metin Biberci, alt yapıya verilen önemin meyvelerini topladıklarını söyledi. Normal sezonda ve Türkiye Kupası'nda gençlerin büyük iş başardığını belirten Biberci, “Biz hemen hemen her branşımızda alt yapımızda yetişen ve Bursalı sporcularımızla mücadele ediyoruz. Masa Tenisi kadın takımımızın çoğunluğunu alt yapıdan gelen sporcularımız oluşturuyor. Gençlerimiz sezon boyunca hem Süper Lig'de hem de Türkiye Kupası'nda büyük iş çıkardı. Büyükşehir Belediyespor Kulübü olarak asıl amacımız sporu tabana yaymak ve Bursalı gençlerimizi sporun içinde tutmak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş bu konuda bizim en büyük destekçimiz. Bu sayede alt yapımızdan gelen çok iyi sporcularımız var. İnşallah gelecek senelerde alt yapıdan yetişen sporcularımız ve Başkanımızın destekleri ile daha iyi dereceler elde edeceğiz” diye konuştu.