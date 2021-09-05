Bursa Kantinciler Odası'na ortak aday

Dernek ve sendika, oda başkanlığı için Özgür Güneş'i aday gösterdi.

Bursa Kantinciler Odası'nın önümüzdeki Ocak ayında yapılması beklenen başkanlık seçimi için ilk aday belli oldu. Bursa Kantinciler Derneği ve Kantin İşverenler Sendikası ortak aday olarak oda başkanlığına Özgür Güneş'i gösterme kararı aldı. Sektördeki iki güçlü örgütün ortak başkan adayı olan Özgür Güneş, kantin işverenlerinin sabırsızlıkla beklediği oda seçimleri için, ortak aday gösterilmesinden büyük onur duyduğunu söyledi. Kantin işverenlerinin yılardır biriken sorunları olduğunu ve bu sorunların pandemi ile birlikte iyice içinden çıkılmaz bir hale dönüştüğünü kaydeden Güneş, “Kantinci esnafımız, bu zor dönemde tamamen sahipsiz ve yalnız bırakıldı. İşyerlerinin uzun süre kapatılması nedeniyle kantin işverenleri ve kantin çalışanları maalesef evlerine ekmek götüremez oldu. Çok sayıda meslektaşımız kredilerini ödeyemez hale geldi. Borç batağından çıkamadı. Ailesini geçindirmek için, günübirlik işlerde çalışmak zorunda kaldı. Bağkur primlerini ödeyemedikleri için, sağlık hizmetlerinden yararlanamadılar. Pandemiden en çok yarayı, kantinci esnafı aldı. Böylesine zorlu bir süreçte, kantinciler ne yazık ki kaderiyle baş başa bırakıldılar” dedi.

Okulların Eylül ayında yeniden yüz yüze eğitime açılaması kararıyla birlikte, kantinci esnafının hazırlıklara başladığını, ancak son dakika alınmış bir kararla yeni bir şok yaşandığını vurgulayan Güneş, ”Bursa'da 40'a yakın okulun güçlendirme ve yıkım kararının çıkması ile birlikte buralarda hizmet veren meslektaşlarımız ikinci bir darbeyle karşı karşıya kalmıştır. Oysaki, Bu güçlendirme ve yıkımlar, okulların kapalı olduğu 2 yıl içinde yapılabilirdi. Bu son dakika kararıyla, hem öğrencilerimiz, hem velilerimiz, hem de kantin esnafımız zor durumda kalmıştır” diye konuştu.

Kantinci esnafının kangren haline gelen sorunlarının ortak akıl ve işbirliğiyle çözümü için başkanlığa aday olduğuna dikkat çeken Özgür Güneş, tüm kantincileri tek çatı altında birleştireceklerini açıkladı. Bursa Kantinciler Odası'nın halihazırda üyeyi sadece gelir kapısı olarak gördüğüne işaret eden Güneş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Oda tarafından, pandemide kapalı olan esnafımıza, aidatlarını ödemedikleri için icraya verileceklerine dair SMS gönderildi. Kredi çekmek için odadan evrak almak zorunda olan esnafımızdan, para alındı. Kantinci esnafı, işyeri kapalı olduğu için evine ekmek götüremezken, mevcut oda başkanı, ‘Esnaftan nasıl aidat toplarım' derdine düşmüştü. Seçimlerden sonra ilk işimiz üyeyi para olarak gören bu anlayıştan kurtulmak olacaktır. Yasal zorunluluk olan yıllık oda aidatı dışında, üyelerimizden hiçbir işlem için ücret almayacağız. Üyelerden, demirbaş tespit ücreti, sözleşme onay ücreti, kredi onay ücreti adı altında ücret alınmasına son vereceğiz. Tüm üyelerimizi, ayrım yapmadan SMS ile bilgilendireceğiz.”