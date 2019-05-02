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Bursa Kapalı Cezaevi önünde bomba paniği

Bursa Kapalı Cezaevi önüne bırakılan valiz polis ekiplerini harekete geçirdi.


Olay, öğle saatlerinde Nilüfer ilçesinde bulunan Bursa Kapalı Cezaevi önünde meydana geldi. Vatandaşların elektrik direğinin dibine bırakılan boş valizden şüphelenmeleri üzerine polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alınırken, yaya ve araç trafiği geçici süre trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları tarafından yapılan incelemenin ardından valizin patlatılması planlandı. Kontrollü şekilde patlatılan valiz boş çıktı. Araç ve yaya trafiğine kapatılan yol tekrar ulaşıma açıldı.

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