Bursa karla mücadeleye hazır

Bursa'da önümüzdeki 2 gün etkili olması beklenen kar yağışı sebebiyle, Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde 'Kış tedbirleri toplantısı düzenlendi.

Bursa Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu başkanlığında Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürü Yalçın Mumcu ve ilgili tüm kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 5 saat sürdü. Meteoroloji İl Müdürlüğünden alınan kar yağışı ile ilgili detaylı bilgiye istinaden gerekli uyarılar kurum ve kuruluşlara gönderildi. Bursa AFAD olarak arama ve kurtarmalarda kullanılan araç ve malzemelerinin bakım ve yakıt ikmalleri yapılırken, ekipler teyakkuz durumunda hazır olarak beklemeye geçti. STK'larla iletişime geçilip, Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde müdahaleye hazır olarak beklemeleri konusunda ikaz edildi.

Bursa'nın ana güzergahlarında olan Mezitler, Ümitalan, Cankurtaran, Dürdane, Mustafakemalpaşa, Karacabey Kosova, Güllüce ve Başköy rampaları Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kritik bölgelere vinç yerleştirildi. Bu bölgelerde tırlar için bekleme noktaları İl Emniyet Müdürlüğünce tespit edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Bursa AFAD, UEDAŞ, Türk Telekom Bursa Bölge Müdürlüğü, Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 7 Merkez İlçe Belediyesi (Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik, Mudanya, Kestel, Gürsu) ve STK'lar olmak üzere toplam 2 bin 924 personel, 449 iş makinesi ve 355 araç ile karla mücadeleye hazır olarak bekletilmektedir.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ise kar yağışı sebebi ile konaklama ihtiyacı duyacak vatandaşlar için Orhangazi Yurdunda 300 yatak erkek, Uludağ Üniversitesi Halime Hatun Yurdunda bin yatak aile ve kadın hazır halde bekletilmektedir.

Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi halka kış lastiksiz trafiğe çıkılmaması konusunda uyardı.