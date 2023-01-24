Bursa kebabıyla 'sektörün en iyisi' ödülünü aldı

Bursa'da hizmet veren Şahinbey Döner, sunduğu hizmet ve lezzetini 'sektörün en iyisi' ödülüyle taçlandırdı.

Bursa'da 2020 yılının eylül ayında faaliyete geçen Şahinbey Döner, salgın sürecine rağmen sektörde büyümeye devam etti. Mutfağının şeffaflığı, hijyen kurallarına uygunluğu, hizmeti seri şekilde sunması, mekândaki çok amaçlı salonlarının bulunması, otopark ve en önemlisi de Bursa Kebabı kalitesiyle Şahinbey Döner, Sektör Dedektifi tarafından 'sektörün en iyisi' ödüle layık görüldü. Türkiye'nin en büyük İskender salonu ile yurt içi ve yurt dışından gelen grupların konforlu hizmet almasına imkan sunan firma, ayrıca TSE standartlarına uygunluğu ile aldığı ödülü hak ettiğini gösterdi.

İstanbul'da yapılan törende ödülü alan İşletme Sahibi Şahin Sevinç, “Bu ödülü tüm Bursalı hemşerilerimize hediye ediyorum. Bu ödül Bursa'nındır. Bizleri tercih eden, işletmemizin her geçen gün büyümesine vesile olan, velinimetimiz olan misafirlerimizindir. Sektörde profesyonel sunumumuz bizi başarıyla taçlandırdı” dedi.