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Bursa-Keles yolunda kar esareti

Bursa’nın 4 dağ ilçesiyle bağlantısını sağlayan Bursa-Keles yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanma noktasına geldi.

Bursa'nın 4 dağ ilçesiyle bağlantısını sağlayan Bursa-Keles yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanma noktasına geldi. Yoğun kar yağışı altındaki karayolununun trafiğe kapanmaması için mücadele eden ekipler, sabah saatlerine kadar tuzlama ve küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.


Yoğun kar yağışı nedeniyle eğitimin tatil edildiği 4 dağ ilçesiyle bağlantısını sağlayan, Bursa-Keles yolunda, kar yağışı gece saatlerince etkisini göstermeye devam etti. Merkez Nilüfer İlçesi Misi Mahallesi'nden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, Bursa-Keles yolu trafiğini durma noktasına getirdi. Yer yer 10 santimetreye ulaşan kar kalınlığı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik polisleri sürekli devriye gezerek yolda mahsur kalan araç olup olmadığını kontrol ederken, karayolu ve trafik ekipleri, yoğun kar yağışı altındaki karayolunu açık tutabilmek için tuzlama ve küreme çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

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