İhlas Haber Ajansı

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Bursa Keles'te kar yağışı çiftçiyi sevindirdi

Bursa’nın Keles ilçesinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı.

Bursa'nın Keles ilçesinde başlayan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Yağış, kuraklık endişesi yaşayan çiftçilerin bir nebze de olsa yüzünü güldürdü.


Bursa'nın dağ ilçelerinden Keles'te başlayan kar yağışı kuraklık endişesi yaşayan çiftçilerin yüzünü güldürdü. Sabah saatlerinde sağanak yağış sonrasında akşam saatlerinde ise özellikle yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı çiftçiye derin nefes aldırdı.


Etkisini artıran kar yağışı kısa süre içerisinde sokakları beyaza bürüdü.

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