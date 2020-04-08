Bursa, kendi maskesini üretiyor

Aynı zamanda cerrahi müdahale önlüğünün de imal edildiği atölyeden çıkan ürünleri öncelikle kendi ihtiyaçları için kullanacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kapasitenin artmasıyla birlikte diğer kurum ya da kişilere de maske desteğinde bulunabileceklerini söyledi.

Çift vardiyada 26 personel

BUSMEK koordinasyonunda planlanan Büyükşehir Belediyesi Önlük ve Maske Üretim Atölyesi, faaliyetine başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Atıcılar Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Ambulansla Nakil Hizmet Binası'nın ikinci katında oluşturulan tesisi gezdi. Genel Sekreter Ulaş Akhan'ın da eşlik ettiği ziyarette, BUSMEK Genel Koordinatörü Eyüp Arda'dan atölyenin işleyişi hakkında bilgiler alan Başkan Aktaş, çift vardiyada 26 kişinin görev yaptığı tesiste banttan çıkan ürünleri de inceledi.

Salgınla 7/24 mücadele

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, koronavirüsle mücadele noktasında Bursa olarak ilk günden beri yoğun bir çaba sarf ettiklerini söyledi. Salgın kendini gösterir göstermez şehrin dört bir tarafında dezenfeksiyon çalışmalarına başladıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Gerek kamu binaları gerekse toplu alanlar, camiler, metro ve otobüsler seri şekilde sürekli olarak dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutuldu. Hala bu çalışmalara devam ediyoruz. Sokağa çıkma yasağına istinaden, 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerine sıcak yemek ulaştırılması, onların ihtiyaçlarının giderilmesi ve daha birçok noktada Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen görevi eksiksiz yerine getiriyoruz” dedi.

Günlük kapasite: 10 bin adet

Başkan Alinur Aktaş, salgınla birlikte ortaya çıkan maske ihtiyacının Bursa'da da kendisini gösterdiğini ifade etti. İlk etapta ‘satın alma yoluyla' temin ettikleri maskeleri, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde ve toplu taşıma araçlarında değerlendirdiklerini, daha sonra değişen şartlara bağlı olarak bir üretim tesisi kurulması kararı aldıklarını belirten Başkan Aktaş, “Hemen arkadaşlarımızla birlikte, bir sanayici ağabeyimizin de desteğiyle lazer kesim makinesi satın aldık. BUSMEK'teki öğretmenlerimiz, çalışanlarımız elini taşın altına koydu. Günlük 10 bin adet olarak üretime başladık” diye konuştu.

Üretime, salgın sonrasında da devam

Başkan Aktaş, maske üretiminin salgın dönemi sonrasında da süreceğini açıkladı. Büyükşehir Belediyesi olarak yılda 150 bin adet maskeye ihtiyaç duyduklarını, bu ihtiyacın da ilgili atölye eliyle giderileceğini vurgulayan Başkan Aktaş, “Arkadaşlarımız işletmemizde, maskelerin yanı sıra cerrahi önlük de hazırlıyor. Sağlık çalışanlarımıza, evde bakım ve mezarlıklar şube personelimize bu konuda destek vermiş olacağız. Maske atölyemizin Bursamız için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.