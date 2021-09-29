Bursa Kent Konseyi'nden Proje Yazma Eğitimi

Avrupa Bilgi Aktarım Ağı'nın (Eurodesk) Bursa yerel temas noktası olan Bursa Kent Konseyi, Gönüllü Proje Ekibi oluşturmak için çağrıya çıktı. Yüzlerce gelen başvuru içerisinde yapılan ön görüşmeler doğrultusunda lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra, mühendis, avukat, kamu çalışanı, öğretmen, ev hanımı vb. gibi toplumun her kesiminden insanın yer aldığı 195 kişi “AB Hibe Fonlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi” konusunda eğitim almaya hak kazandı. Katılımcılara yönelik 20'şerli gruplar hâlinde planlanan eğitimler Bursa Kent Konseyi ofislerinde başladı. Proje döngüsü, proje hazırlama, fon bulma, başvurma, Erasmus+ projelerinin püf noktaları, proje yönetme konu başlıklarında eğitimler veriliyor. Kursiyerler 25'er saatlik temel eğitimler sonucunda MEB onaylı "AB Hibe Fonlarına Yönelik Proje Döngüsü Yönetimi" sertifikalarını almaya hak kazanacaklar. Tüm eğitimlerin ardından katılımcılar ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulacak ve Bursa Kent Konseyi bünyesinde oluşturulacak ‘Gönüllü Proje Ekibi'ne dâhil edilecek.

Bursa Kent Konseyi Gönüllü Proje Ekibi, başta Bursa'mıza yönelik çalışmalar olmak üzere şehrimizin ulusal ve uluslararası mecralarda tanıtılmasına, sosyal hayatın, istihdamın ve eğitim seviyelerinin geliştirilmesi yönelik projeler hazırlamayı hedefliyor.