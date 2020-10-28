Bursa Kent Konseyi'nden Yenişehir Havalimanı açıklaması

Korona virüs salgını sebebiyle Yenişehir Havalimanı'nın kapalı tutulmasının haksızlık olduğunu ifade eden Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, sadece hava muhalefetleri sebebiyle İstanbul'a inemeyen uçaklara hizmet vermesi kendilerini üzdüğünü söyledi.

Salgın sebebiyle Türkiye'deki tüm havalimanlarında durdurulan uçuşların 1 Haziran'dan sonra yeniden hizmet vermeye başladığını belirten Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, "Türkiye'nin en büyük dördüncü kenti, gelişmiş sanayi ve ticaret hacmiyle ülkemizin lokomotif şehri Bursa'mızdaki Bursa Yenişehir Uluslararası Havalimanı'nda başlatılmadı. Türkiye'deki bütün havalimanlarında halen iç ve dış seferler devam ediyorken, Bursa'mızdaki Yenişehir Havalimanı'mızda seferlerin olmaması şehrimize apaçık bir haksızlıktır. Salgın öncesi dönemde Gaziantep, Muş, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon ve Ankara olmak üzere 6 destinasyona ortalama yüzde 85 -90 dolulukla uçuşların düzenlendiği Bursa Yenişehir Havalimanı'nın yeniden aktif hale getirilmesi ortak arzumuzdur. Yenişehir Havalimanı şu anda sadece eğitim ve hava muhalefeti sebebi ile İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanına inemeyen uçaklar için alternatif olarak kullanılmaktadır. İç ve dış hat kullanım alanı 5 bin 600 metrekare olan, yıllık 2 milyon 250 bin yolcu kapasitesine sahip, kargo olarak ise 9 bin 460 metrekare kapalı alana ve her biri 115 metrekare 8 adet soğuk odaya sahip kargo binası ile 10 bin metrekare otoparkı olan bu devasa havalimanının atıl durması hepimizi üzmektedir. Bırakın salgın dönemi öncesi uçuşlara dönmek yerine yurt içi birçok yeni destinasyonun eklenmeli, yurt dışı uçuşlar içinde çalışmalara başlanmalıdır. Bursa 3 milyonu geçen nüfusu ve ticari potansiyeli ve iyi planlanmış bir çalışma ile bu havalimanını işletecek dinamizme sahiptir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde ülkemizdeki diğer havaalanlarını yeniden aktif hale getirirken Bursa Yenişehir Uluslararası Havalimanı'nın bugüne dek açmaması, bizleri ziyadesiyle üzmüştür" dedi.