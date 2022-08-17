Bursa, kentsel dönüşümle güzelleşiyor

Bursa'yı daha sağlıklı geleceğe taşımak adına kentsel dönüşüm projelerine ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi'ndeki dönüşümün ardından Yıldırım ilçesi Yiğitler Mahallesi'ndeki büyük dönüşüm projesine start verdi. Kentsel dönüşüm konusunda ‘vatandaşların gönlünü alarak, yaşadıkları yerlerde ve hızlı dönüşüm ilkesiyle' hareket ettiklerini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İnsanların yaşam alanlarını güzelleştirmek için çalışıyoruz” dedi.

Ulaşımdan altyapıya kadar her alanda Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, birinci derecede deprem kuşağında yer alan Bursa'nın depreme karşı daha güvenli kent haline gelmesi için kentsel dönüşüm projelerine hız verdi. Zaman içerisinde yıpranan yapıları iyileştirerek depreme dayanıklı konutlar ile Bursalılara güvenli yaşam alanları oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Caddesi'ndeki dönüşümün ardından geçtiğimiz aylarda Yıldırım'ın Yiğitler, Esenevler ve 75. Yıl mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm projesinde yıkımlara başlamıştı. Projenin ilk etabı olan Yiğitler Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Alanı'nda çalışmalar, düzenlenen törenle start aldı. Bölge halkının yaşam kalitesini artıracak projenin birinci etap çerçevesinde, 3 adanın tamamlanmasıyla toplamda 2340 konut, 245 dükkan ve 118 ofis inşa edilmiş olacak.

Bursa deprem kuşağında

Yiğitler Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Alanı için temel atma töreni düzenlendi. Törene; Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın yanı sıra Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Emine Yavuz Gözgeç, Osman Mesten, Refik Özen, Atilla Ödünç, Ahmet Kılıç, Vildan Yılmaz Gürel, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, meclis üyeleri, belediye bürokratları, mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, önemli bir projeye start verdikleri için heyecanlı olduklarını söyledi. 17 Ağustos depreminin yıldönümünü yaşadıklarını hatırlatan Başkan Alinur Aktaş, 45 saniye süren depremde binlerce can kaybettiklerini hatırlattı. Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu ve Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu gibi 3'lü fay hattında yer aldığını belirten Başkan Aktaş, yakın tarihte Erzincan, Çaldıran, Gölcük-Düzce, Van, Bingöl, Elazığ ve İzmir'de yaşanan depremlerin bu işin önemini gösterdiğini belirtti. Bursa'nın da deprem kuşağında olduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak muhtemel bir depreme hazırlık mahiyetinde çalışmalar yapıyoruz. Bu doğrultuda imar planlarında güncellemeler ve gerekli yapılarda güçlendirmelerde bulunuyoruz. Üniversitelerimiz ve Marmara Araştırma Merkezi ile birlikte ‘sismik tehlike haritaları gibi' depremsellik çalışmaları yürütüyoruz. Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile Büyükşehir Belediyesi arasında ‘Deprem Risk Azaltma ve Önleme Planlama Projesi' hayata geçirilecek. Kentsel dönüşüm deyince, eski binayı yıkıp yeni bina yapmak algısı içerisindeyiz. Kentsel dönüşüm, çok daha geniş bir değişim sürecidir” diye konuştu.

Yerinde ve hızlı dönüşüm

Yaşanabilir ve çağdaş şehirleri kurmanın yolunun bilinçli kentsel dönüşümden geçtiğini belirten Başkan Alinur Aktaş, “Bu bağlamda, Yıldırım'ın Yiğitler, Esenevler ve 75. yıl mahallelerini kapsayan dönüşümün startını veriyoruz. Proje uygulama alanımız, toplam 6.19 hektar. Burada 184 yapı ve 350 hak sahibi bulunuyor. 3 bölgeden oluşan kentsel dönüşüm projemizin Yiğitler Mahallesi'ndeki 1. etabında; zemin artı 7 kat, 4 bloktan oluşan toplam 104 daire ve 17 dükkân üretilerek, hak sahibi vatandaşlara toplam 65 daire ve 2 dükkân verildi. Burkent tarafından yapılacak olan projemizi, inşallah 12 ay içerisinde tamamlayacağız. Burada yapacağımız uygulamanın maliyeti yaklaşık 85 milyon TL. Tüm vatandaşlarımızın gönlünü alarak, ‘yaşadıkları yerlerde ve hızlı dönüşüm' temel ilkesiyle hareket ediyoruz. Kira yardımları da yapılıyor. Projemizin 2. etap çalışmalarında ise Erdoğan Caddesi ile 2. Cadde bağlantı yolları ulaşıma açılarak, Yıldırım ilçesinin önemli ulaşım akslarını Ankara Yolu Esenevler Kavşağı'na bağlayacağız. İkinci etapta da yaklaşık yüzde 80'lik orana ulaştık” şeklinde konuştu.

“Yol haritası ortaya koyuyoruz”

Kendilerini kentsel dönüşüm konusunda eleştiren muhalif parti ve belediyelerin kentsel dönüşüm adına 1 tane bile iş yapmadığını belirten Başkan Aktaş, kentsel dönüşüm çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi'nin bir taraftan mevcut projeleri sonuçlandırdığını, diğer taraftan da yeni hedeflerin hayata geçmesi için çalıştığını ifade etti. Başkan Aktaş, “Geçmişte, ‘Bizler Bursa'yı yaparak değil, yıkarak güzelleştireceğiz' dedik. Tower Plaza ve Çelik Palas'ın arkasında kalan metruk binalar ile Hanlar Bölgesi'nin etrafındaki yapılar, tamamen aynı mantık ve anlayışla yıkıldı. Bir taraftan yıkarken, diğer taraftan yenilerini yaparak yol haritası ortaya koyuyoruz. Her zaman dediğim gibi, üç katlı binaları 13 kata çıkararak, emsallerini artırarak, yeşil alan ve meydan bırakmayarak kentsel dönüşüm haritası oluşturamayız. Vatandaştaki '30-40 yıllık binamı vereyim, bunun yerine aynı metrekarede sıfır bina teslim edilsin. Hiçbir bedel de alınmasın' anlayışı da sağlıklı değil. Buna asla alet olmayacağımızı ifade ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sıcaksu eli kulağında

İstanbul Caddesi kentsel dönüşüm ve gelişim alanında mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait 11.000 metrekarelik arazide toplam 193 adet konut, 118 adet ofis ve 30 adet dükkândan oluşan projenin hızla devam ettiğini hatırlatan Başkan Aktaş, yakın zamanda Beşyol Kavşağı'nın hayata geçirileceğini söyledi. Gaziakdemir-Alemdar mahallelerinde yer alan Sıcaksu Kentsel Dönüşüm Projesi'nin mülkiyet sıkıntısının çözülmesiyle hayata geçebilir hale geldiğini açıklayan Başkan Aktaş, 700 konut ve 92 dükkânın yer aldığı projenin TOKİ tarafından ihale edildiğini, maliyet artışlarından dolayı müteahhidin iş bıraktığını, yeni ihalenin eylül başında yapılarak sürecin tamamlanacağını ve inşaatların başlayacağını dile getirdi. Sıcaksu bölgesinde yer alan sıcak su tesisine Bursalı bir iş adamının talip olduğunu açıklayan Başkan Aktaş, plan değişikliklerinin yapıldığını ve çalışmaların kısa sürede başlayacağını anlattı. Başkan Aktaş, “Burada ve diğer projelerimizde Büyükşehir Belediyesi ve Burkent olarak kesinlikle daire satmıyoruz. Bunların tamamını kentsel dönüşümde kullanacağız. Araştırmalara göre, 2014 yılı itibariyle dünya nüfusunun yüzde 54'ü kent yaşamını tercih etti. 2050 yılında dünya nüfusunun yüzde 75'inin şehirlerde yaşayacağı tahmin ediliyor. Bursa nüfusunun da her yıl 50-100 bin arttığını unutmayalım. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, belirlediğimiz 1,5 milyon yeşil alan hedefini 3 milyon metrekareye çıkarttık. Yıllardır konuşulan Gökdere'ye, kasım-aralık gibi büyük bir açılış töreni düzenleyeceğiz. Hemen yanı başında, Yıldırım Belediyesi'yle Anadolu Mahallesi'nde kentsel dönüşüm çalışmasını da başlatacağız. Muhteşem bir proje ortaya çıkıyor. Balabanbey'de de Yıldırım'a hitap edecek millet bahçemizin çalışmaları başladı. Bursa, Türkiye'nin tüm şehirlerinden göç alarak büyümüş bir şehir. Sanayisiyle büyümüş bir şehir. Tüm yerel ve genel kadrolarımızla, zorluk ve sıkıntılara rağmen, insanların yaşam alanlarını güzelleştirmek için çalışıyoruz. Millete dokunmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Burkent ve diğer müteahhit firmalarla çok önemli dönüşüm projelerine imza atacağız. Yiğitler Kentsel Dönüşüm Projesi hayırlı olsun” açıklamasında bulundu.

Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, projeye imza koyan Büyükşehir Belediyesi ile çalışmanın geliştirilmesinde emeği olan Yıldırım Belediyesi'ne teşekkür etti. 17 Ağustos depreminin hala hafızalarda tazeliğini koruduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu tür yıkıcı afetlerin önüne geçmek için gerekli önlem ve tedbirlerin vakit kaybetmeden alınması gerektiğini kaydetti. Vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını isteyen Çavuşoğlu, yöneticiler olarak gerekeni yapmaya ve millete hizmetkar olmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, büyük Marmara depreminin yıldönümünde önemli bir projeye start verildiğini vurguladı. Projede emeği geçen Büyükşehir Belediyesi ile Yıldırım Belediyesi'ne teşekkür eden Ödünç, benzer çalışmaların Yıldırım'ın gelişmesine büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kentsel dönüşüm projesinin hayırlı olmasını diledi. Yıldırım ilçesinin yüzölçümü bakımından Bursa'da yüzde 1'lik bir alanı, nüfus açısından ise yüzde 21'lik dilimi kapsadığını belirten Yılmaz, kentsel dönüşüm, imar ve kentleşme çalışmalarının büyük önem kazandığını, bu çerçevesinde 2022'yi ‘Tapu ve Kentsel Dönüşüm Yılı' ilan ettiklerini açıkladı. Bu sene 30 bin hak sahibine tapularını teslim edeceklerini anlatan Yılmaz, “Vatandaşların ‘depreme dayanıksız binaların yerine' konforlu ve güvenli yapılara ulaşmalarını sağlayacağız. İlçemizin birçok noktasında bakanlık, Büyükşehir Belediyesi ve kendi imkanlarımızla kentsel dönüşüm çalışmalarını yürütüyoruz. Yıldırım'ın gelişimini hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. İlçemize yeni sosyal yaşam alanları kazandırıyoruz. Yiğitler'de yapılan çalışmayla, bölgemizde büyük bir alternatif güzergah oluşturuyoruz. Trafik yükünü azaltacak önemli bir projeye imza atıyoruz. Birçok projede bizlere destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş'a çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Yiğitler Mahalle Muhtarı Ferhat Salman ve Esenevler Mahalle Muhtarı Ahmet Bozkurt, ‘uzun zamandır dönüşümün beklendiğini belirterek' insanların daha refah evlerde yaşamasına imkan sağlayacak projede emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, Yiğitler Mahallesi 1. Etap Kentsel Dönüşüm Alanı'ndaki ilk harç ‘protokol üyeleri tarafından' törenle döküldü.