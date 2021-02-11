Bursa kestane şekeri artık coğrafî işaret sahibi

Bursa'nın meşhur lezzeti kestane şekeri artık coğrafî işaret sahibi oldu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) girişimleriyle ‘Bursa kestane şekeri', Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan coğrafî işaret tescili aldı.

Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, kestane şekeri, cevizli lokum, üzüm şırası, cantık, tahinli pide, Bursa döner kebabı ve süt helvası için Türk Patent ve Marka Kurumu'na coğrafî işaret tescili başvurusu gerçekleştirmişti. BTSO'nun coğrafî işaret başvurularından ilk güzel haber, kestane şekerinden geldi. Bursa'da üretimi uzun yıllardır devam eden kestane şekerinin coğrafi işaret tescil çalışmaları başarılı bir şekilde tamamlandı. Bursa'nın en önemli lezzetlerinden olan Bursa kestane şekeri, artık coğrafi işaret tescili sahibi oldu. Coğrafi işaret tescili ile Bursa kestane şekerinin üretimi ve yerel özellikleri koruma altına alındı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, dünya genelinde coğrafi işaret tescilli yaklaşık 10 bin ürün bulunduğunu söyledi. Coğrafi işaretin, dünyada 200 milyar dolar, Avrupa'da ise 60 milyar Euro civarında bir pazarı mevcut olduğunu kaydeden Başkan Burkay, “Bursa, coğrafi yapısı, tarım üretimi, tarihi ve kültürel çeşitliliği ile geleneksel ve yerel ürünler bakımından Türkiye'nin en zengin şehirlerinden biri. Oda olarak sahip olduğumuz değerleri en iyi şekilde muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmayı hedefliyoruz” dedi.

Başkan Burkay, Bursa'ya özgü ürünlere coğrafi işaret tescili almak için çalışmalar yaptıklarını belirterek, “Kestane şekeri Bursa'mız ile özdeşleşmiş bir ürün. Sektör temsilcilerimizin de talepleri doğrultusunda ilk olarak başvurusunu yaptığımız ürün Bursa kestane şekeri olmuştu. Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan kestane şekeri için coğrafi işaret tescili alınması memnuniyet verici. İnşallah yakın zamanda Bursa Kestane Şekeri için Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret alınması için çalışmalara başlamayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

BTSO Başkanı Burkay, Bursa kestane şekerinin yanı sıra cevizli lokum, cantık, tahinli pide, Bursa döner kebabı, süt helvası ve üzüm şırası için de coğrafi işaret çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Coğrafi işaret tescil belgesi ile ürünlerin Bursa ekonomisine katkılarının da artacağını ifade eden Başkan Burkay, coğrafi işaretin ürünlerin sahip olduğu katma değeri yükselttiğine dikkati çekti. Burkay, “Coğrafi işaret tescili ile hem Bursa'ya özgü ürünlerin katma değeri hem de üreticilerin gelirleri artacak. Odamız İş Geliştirme Birimi de aynı zamanda Türk Patent Bilgi ve Doküman Birimi olarak hizmet vermektedir. Bursa'daki ürünlerin tescillenmesi için önümüzdeki dönemde de çalışmalara devam edeceğiz.” dedi.

Coğrafi işaretler ürünleri tescilleyerek, yerel ürünlere ayırt edici nitelikler kazandırıyor ve ürünlerin katma değerini artırıyor. Böylece üreticilere rekabet üstünlüğü sağlayarak, yerel ekonomileri kalkındırıyor. BTSO da coğrafi işaretlerin denetimi, tanıtımı ve pazarlanması konusunda etkin çalışma yaparak, Bursa'nın sahip olduğu zenginlik olan coğrafi işaretleri yaşatıyor.