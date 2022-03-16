Bursa Kestel Belediyesi'nden Berat Kandili öncesi özel program

Programa Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu konuk oldu.

Kestel Belediyesi, Berat Kandili öncesi "Kandil Özel Programı" düzenledi. Programa Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri katıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Berat Kandili öncesi özel programı, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde bin 500 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Rızık ve şifa kapılarını sonuna kadar açıldığı, İslam dünyası için büyük önem taşıyan, üç aylar içerisindeki mübarek gecelerden biri olarak kabul edilen programa Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu konuk oldu. Berat Kandili'nin feyzinden istifade edildiği gecede Nihat Hatipoğlu, sohbeti ile Berat gecesinin hikmetlerini anlatarak gönüllere dokundu.

Başkan Tanır'dan Berat Kandili Mesajı

Programın ardında kısa bir konuşma yapan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ''Bu duygu ve düşüncelerle Berat Kandili'nin bütün günahlarımızdan arındığımız, berat ettiğimiz bir gece olmasını diler, aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin Berat Kandili'ni kutlarım'' dedi. Program sonrası vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunuldu.