Bursa konaklama üssü oluyor

Sanayi ve turizmin öncüsü Bursa, Marmara'nın konaklama üssü olmaya hazırlanıyor. Dünyanın önde gelen firmaları Bursa'da birbirinden lüks otel yatırımları yaparken; Bursalı inşaat firması Atış Yapı uluslararası bir otel markası ile yeni bir anlaşmaya imza attı.

Sürdürülebilir büyüme merkezli yatırımlarıyla Türkiye'de inşaat, turizm ve perakende sektörlerinde her geçen gün ivmelenen bir stratejiye sahip olan Atış Şirketler Grubu, Bursa'daki konaklama sektörüne global ve çizgi üstü bir markayı kazandırmak için düğmeye bastı. Dünyanın önde gelen otel şirketlerinden InterContinental Hotels & Resorts markası ile anlaşma yapan Atış Şirketler Grubu, yeni inşa edilen otel ile 3 milyondan fazla nüfusuyla Türkiye'nin dördüncü büyük şehri konumundaki Bursa'ya lüks bir seçenek getirmeyi hedefliyor. 2024 sezonunda açılması planlanan otelin 192 lüks konseptte oda ile hizmet vermesi planlanıyor.

“Ortaklık için sabırsızlanıyoruz”

Ortak firmanın Fransa Türkiye Kıdemli İş Geliştirme Direktörü Henry Simpson konu ile ilgili gelişim aşamalarından şöyle bahsetti: “Türkiye,IHG için önemli bir büyüyen pazardır ve Bursa'daki ilk tesisimizle ilgili imzaların atılması da muhteşem bir dönüm noktası oldu. Proje yatırımcısı Atış Yapı ile çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz, uzun ve verimli bir ortaklık için sabırsızlanıyoruz. Bu imza, IHG'nin, pazar lideri olan markalarımızı Avrupa'nın dört bir yanındaki yeni ve cazip hedeflere taşıma konusundaki kararlılığının bir göstergesidir. Bu imzanın ardından IHG, 2022 yılında global lüks ve yaşam tarzı düzenine 50 yeni otel ekleyecek.”

“Bursa'nın öneminin farkındayız"

İş Geliştirme Direktörü Nilsun Tümer de Grup olarak Bursa'nın gerek coğrafi, gerek tarihi konumunun, gerekse ülkenin gayri safi milli hasılasına koyduğu katkının ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını dile getirdi. Atış Şirketler Grubu ile yaptıkları ortaklık anlaşması ile çok önemli bir adım attıklarını ifade eden Tümer, bu projenin Bursa için çok büyük bir değer olacağına inandıklarını söyledi.

“Konaklama standartlarını hiç görülmemiş bir yere taşıyacağız"

Atış Şirketler Grubu CEO'su Ahmet Atış, süreç ile ilgili bilgileri şu şekilde aktardı: “Bursa'nın luxury segmentindeki ilk otelini, dünyanın önde gelen otel şirketlerinden biri ile Downtown Eğlence ve Yaşam Merkezi bünyesinde hayata geçiriyoruz. 75 bin metrekarelik alana sahip 850 konutu, 112 marka konutu, 200 seçkin mağazayı, son teknoloji sinema salonları ile kültür, eğlence, sağlık ve eğitim merkezlerini bünyesinde barındıran Downtown, ultra lüks oteli ile de misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Hizmet vermeye başladığında en yüksek standartlara sahip 192 odaya, farklı türde restoranlara, toplantı merkezlerine, yüzme havuzlarına, spa ve fitness tesislerine ev sahipliği yapacak. Otelin 2024 sezonunda misafirlerini ağırlamaya başlamasını planlıyoruz. Yapacağımız otelin Bursa'nın şehrimizdeki konaklama standartlarını daha önce hiç görülmemiş bir seviyeye taşınacağına inanıyoruz.”

Pars Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Erdönmez ise Atış Şirketler Grubu'nun çok iyi kadrolarla çalıştığını belirterek, gerek müzeleri, gerekse eğlence ve yaşam alanları ile Downtown'un Bursa'yı çok şenlendirecek bir proje olacağını söyledi.