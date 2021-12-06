Bursa Masterler Atletizm Kulübü üyelerinden KKTC'de büyük başarı

Düzenlenen maraton aynı zamanda KKTC'nin ilk tam maratonu olma özelliğini taşıyor. KKTC 2'inci Alayköy maratonu 10 ve 42 kilometre iki kategoride yapıldı. Bursa Masterler Atletizm Kulübü üyeleri ilerlemiş yaşlarına rağmen 2'inci Alayköy maratonun da üstün başarı sağlayarak dereceye girmeye hak kazandı. Organizasyonun ardından ödül töreninde dereceye giren Bursa Masterler Atletizm Kulübü üyelerine ödülleri Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy, KKTC Atletizm Federasyonu Başkanı Halil Samani ve Trucks Trading Ltd Direktörü Serkan Benzinci tarafından takdim edildi.