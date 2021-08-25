Bursa 'Mavi'ye boyandı Sağlık Müdürü teşekkür etti

Aşılanma oranınında yüzde 75 bandını aşarak sarı kategoriden maviye dönen Bursa'da Sağlık Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve yerel yönetimler tedbirleri sıkı sıkıya uygulamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr.Fevzi Yavuzyılmaz İl Sağlık Müdürlüğü sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla Bursalılara teşekkür ederken, aşılarını yaptırmayan vatandaşlara çağrıda bulunmayı ihmal etmedi.

Dr.Fevzi Yavuzyılmaz yayınladığı mesajda "Bursa aşılamada Türkiye koronavirüs aşılama oranında Bursa yüzde 75'i geçerek mavi iller kategorisinde yer aldı. Bursalılara yürekten teşekkür ediyorum.

Koronavirüse karşı en büyük silahımız olan aşıyı asla ihmal etmeyelim. Birinci, ikinci ve üçüncü aşılarını yaptıramayan hemşerilerimizin, hastanelerimiz, İlçe Sağlık Müdürlükleri ve Aile Sağlığı Merkezlerimizde bulunan aşı poliklinikleri ile Orhan Parkı ve Duaçınarı Metro istasyonunda bulunan aşı uygulama noktalarında aşılarını olmaya davet ediyorum. Bursa'ya mavi çok yakıştı' ifadelerini kullandı.