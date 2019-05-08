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Bursa Mehter Takımı Avrupa'ya damga vurdu

Hollanda’nın Enschede ve Almanya’nın Frankfurt düzenlenen festivallere Bursa Kayı Mehter Takımı damga vurdu.

Hollanda'nın Enschede ve Almanya'nın Frankfurt düzenlenen festivallere Bursa Kayı Mehter Takımı damga vurdu.


Hollanda'nın Enschede geçtiğimiz günlerde Türk Kültür Festivali düzenlendi. Açılış töreninde marşlar çalan mehter takımı, Hollandalıların gönlünü fethetti. Hollanda'nın ardından Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen Türk Festivaline katılan Bursa Kayı Mehter Takımı her kesimin takdirini topladı.


Türk kültürünü birinci elden tanıtmak ve kültürlerarası köprü kurmak maksadıyla düzenlenen festivallerde, mehter takımı gösterisi vatandaşlar tarafından da hayranlıkla dinlenirken, ziyaretçiler o anları cep telefonuyla kayıt almayı ihmal etmedi.

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