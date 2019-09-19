Bursa mehteri Romanya'yı inletti

Romanya'da 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenen “Sabantoi Türk-Tatar Festivali'ne Bursa Mehter Takımı damgasını vurdu.

Türk-Tatar kültürünü tanıtmak maksadıyla tertiplenen festival, kortej yürüyüşü ile Mecidiye şehrinde başladı. Farklı kostümleri ve yürüyüş stili, etkileyici müziği, heybetli duruşları ile Romanya'da ilgi odağı olan Bursa Mehter Takımının Köstence şehir merkezindeki gösterisinde ilgi ise oldukça fazla oldu. Son gösterisini Mangalia şehrinde yapan mehter takımının seslendirdiği marşlar, orada yaşayan Türk ve Tatarların yanı sıra Romenler tarafından da hayranlıkla dinlenirken, Mehter Takımının seslendirdiği “Türkiyem” ve “Kırım'dan Gelirim” marşları ise en büyük alkışı aldı.