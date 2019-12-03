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Bursa merkezli 23 ildeki FETÖ operasyonunda 9 tutuklama

Bursa merkezli 23 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa merkezli 23 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 31 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda büfe telefonlarından FETÖ'nün önde gelen üyelerince ardışık/periyodik olarak arandıkları tespit edilen 47 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bursa'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Şırnak, Kırıkkale, Eskişehir, Antalya, Tunceli, İzmir, Muş, Muğla, Hatay, Mardin, Yozgat, Van, Hakkari, Malatya, Çankırı, Balıkesir, Trabzon, Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Mersin'de yapılan operasyonlarda 47 şüpheli gözaltına alınmış, işlemleri tamamlanan 16 kişi ise adliyeye sevk edilmişti.


İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında yakalanan diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

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