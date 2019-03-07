Bursa meslekî eğitimine büyük yatırım

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Osman Yalçın, proje faaliyetleri çerçevesinde Bursa'yı ziyaret ederek okullarda incelemelerde bulundu ve mesleki ve teknik ortaöğretim müdürleriyle biraraya geldi. Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan toplantıya; Şube Müdürümüz Bülent Altıntaş, proje kapsamında destek sağlanacak okulların yönetici ve öğretmenleri, BTSO, BESOB, İŞKUR ve Türk Kızılayı yetkilileri katıldı.

Yapılan toplantıda projenin içeriğini ve faaliyet sürecini anlatan Şube Müdürü Osman Yalçın; 2023 Eğitim Vizyonu´nda mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin artırılması ve güçlendirilmesinin önemli bir yer tuttuğunu belirterek; sektörle birlikte süreçleri yürüten, ülkenin önceliklerine göre kendini şekillendiren dinamik bir mesleki ve teknik eğitim inşası için çalıştıklarını ifade etti. Osman Yalçın “Proje sayesinde hem okullarımızın altyapısını güçlendireceğiz hem de geçici koruma altındaki çocuklarımız öncelikli olmak üzere tüm öğrencilerimizin mesleki ve teknik eğitim yoluyla hayata hazır hale gelmelerini sağlayacağız. Bu çerçevede proje kapsamındaki illerdeki sektör kümelenmesi ve kapasitesini göz önüne alarak, bu illerimizdeki mesleki eğitim okullarımızın eğitim verdikleri alanları da hızla yeniden yapılandıracağız." ifadelerini kullandı.

8 ilde 50 meslek okulunun altyapısı yenilenecek

Yaklaşık 300 milyon liralık bütçeye sahip projenin iki yılda tamamlanması planlanıyor. Proje kapsamında pilot olarak İstanbul, Bursa, Mersin, Adana, Hatay, Kilis, Gaziantep ve Şanlıurfa illeri belirlendi. Üç ana alandaki çalışmaları içeren projede, bütçenin en büyük kısmını, pilot illerde seçilen mesleki ve teknik eğitim veren okulların altyapı ve laboratuvarlarının iyileştirilmesi oluşturuyor. Bu kapsamda, proje bütçesinin yüzde 80´i, 8 ildeki 50 okulun atölye, laboratuvar, diğer donatım ve altyapısının iyileştirilmesi ve güçlendirilmesine ayrılacak.

Geçici koruma altındaki öğrenciler öncelikli olmak üzere imkânı kısıtlı Türk öğrencilere ulaşım, eğitim materyali, temrinlik malzeme, iş kıyafeti ve öğle yemeği desteği de verilecek. Proje bütçesinin yaklaşık yüzde 5´i de mesleki ve teknik eğitimin farkındalığının artırılması ve tanıtımı için kullanılacak.