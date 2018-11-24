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Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun acı günü

Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu’nun kayınpederi hayatını kaybetti.

Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun kayınpederi hayatını kaybetti. Cenazesi cumartesi günü Çanakalle'de toprağa verilecek.


Edinilen bilgiye göre, Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu'nun kayınpederi bu akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Cenaze yarın ikindi namazına Çanakkale Biga ilçesi Çınardere köyünde toprağa verilecek.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş sosyal medya hesabından baş sağlığı mesajı yayınladı.


Aktaş mesajında, "TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanımız ve Bursa Milletvekilimiz Hakan Çavusoğlu'nun vefat eden kıymetli kayınpederine Allah'tan rahmet, sayın bakanımıza ve ailesine başsağlığı dilerim." ifadesinde bulundu.

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