Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu soruna el attı

Bursa'nın Kestel ilçesi Şevketiye Mahallesi'ndeki tarım arazisini sulamak için yapılan boru sisteminin çürümesiyle ilgili MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu açıklamada bulundu.

Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, geçtiğimiz günlerde Şevketiye Mahallesi'ndeki tarım arazisini sulamak için yapılan boru sisteminin çürüme meselesini meclis gündemine taşımıştı. Vahapoğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bu araziyi sulamak üzere 35 yıl önce yapılan sulama göletinin arazilere su dağıtan boru sistemi çürümüş ve kullanılamaz hale gelmiştir. Göletin ve çürüyen boruların bir an önce elden geçirilmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın yoğun talebini sayın Tarım ve Orman Bakanı ile Devlet Su İşleri Genel Müdürü'ne gereği yapılmak üzere iletiyorum”

“En kısa sürede çözüme kavuşacak”

Milliyetçi Hareket Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Ahmet Eraslan ise Vahapoğlu'na hassasiyeti için teşekkür etti. Geçtiğimiz günlerde MHP Kestel İlçe Başkanı Tarkan Toraman'la konuyu Ankara'ya taşıyan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu'nu ziyaret ettiklerini dile getiren Eraslan, “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bursa Millet Vekilimiz Milletvekilimiz Hidayet Vahapoğlu, TBMM Genel Kurul'unda ilçemiz Kestel'in önemli sorunlarından bir tanesi olan Şevketiye, Lütfiye, Kazancı ve Kozluören mahallelerimizin sulama ihtiyaçlarını giderdiği, Şevketiye su göletinin ve tarım arazilerine su dağıtımı yapan, boru sisteminin yapılması gerektiğini ve bu konuda tarım ile uğraşan vatandaşlarımızın sorunlarının çözümünde gereğinin yapılması hususunda görüş bildirmiştir. Aynı zamanda Türkiye'nin ahududu, böğürtlen, yaban mersini ve çilek gibi meyvelerin üretim merkezi olan Şevketiye, Lütfiye, Kazancı ve Kozluören Mahallesi'ndeki ortak sulama göletinin bakımı ve sulama hatlarının revizyonu konusunda en kısa sürede çözüme ulaşacağını ve takipçisi olacağımı bildirmek isterim. Hidayet Vahapoğlu'na konuya hassasiyeti için bölge halkım adına teşekkürlerimi arz ederim.” dedi.