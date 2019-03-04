Bursa Milletvekili Ödünç:

Bursa'da seçim çalışmaları kapsamında Gürsu ilçesinde ziyaretlerde bulunan AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, pazardaki esnaf ve vatandaşla bir araya geldi. Tezgâhtan sebze ve meyve alan Ödünç, kimi tezgâhın arkasına geçip satış da yaptı. Yaşlısından gencine herkesin teveccüh gösterdiği Ödünç, vatandaşlarla tek tek ilgilendi. Pazar ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Ödünç, "Pazardaki esnafımızı gezdik. Pazar alışverişimizi yaptık. Elhamdülillah pazarda fiyatlar gayet uygun. Pazarımız bereketli bir şekilde geçiyor. Biz de cebimizdeki paraya göre sebzemizden meyvemize kadar aldık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi, tanzim satışlarla birlikte pazardaki fiyatlarda belirli bir seviyeye kadar indi. Bundan hem satıcı olan esnafımız hem de vatandaşımız memnun. Bizler için önemli olan pazarda satış olmasıdır. Teyzelerimizin, annelerimizin, amcalarımızın, ağabeylerimizin pazar çantalarının dolmasıdır. Bu yönde yapılan çalışmaların Gürsu pazarına da yansıdığını görüyoruz. Katkısı olan herkese teşekkür ederiz" dedi. Daha sonda mahalle mahalle gezerek vatandaşla bir araya gelen ödünç, doğum günü olan bir gence ise sürpriz yaparak doğum günü pastasıyla kapısını çaldı.