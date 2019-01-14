Bursa milletvekillerinden Uludağ'daki yatırım ve projelere yerinde takip

AK Parti Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin, Emine Yavuz Gözgeç ve Refik Özen, Uludağ'ın yılın 12 ayı turizme açılması için yapılan yatırımları yerinde inceledi.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'ın yılın 12 ayı hizmet verebilmesi için yapılan projeleri yerinde inceleyen milletvekilleri Mustafa Esgin, Emine Yavuz Gözgeç ve Refik Özen, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bulut, Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu'ndan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. BTSO Turizm Konseyi Başkanı Sibel Cura'nın katıldığı incelemede Sarıalan ile birlikte oteller bölgesini kapsayan 1. ve 2. bölgedeki yatırımları teftiş eden milletvekilleri Mustafa Esgin, Emine Yavuz Gözgeç ve Refik Özen, GÜMTOB Başkanı Haluk Beceren'den turizmcilerin taleplerini dinleyerek, hem işletmeciler, hem de tatilcilerle bir araya geldiler.

Uludağ'ın 12 ayı değerlendirilmesi için süreci Ankara ve Bursa yerelinde yakından takip ettiklerini ifade eden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, “Uludağ'da gerek Büyükşehir Belediyesi'nin, gerek Osmangazi Belediyesi'nin gerekse de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu önemli çalışmalar var” dedi.

Esgin sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Milletvekili arkadaşlarımızla ile birlikte ülke turizminde çok önemli bir değerimiz Uludağ'dayız. Türkiye'deki ilk turizm merkezlerimizden birisi olan Uludağ'ın sadece yılın 3 ayı değil 12 ay turizme açılması noktasında çok sayıda toplantı ve çalıştaylar yapıldı. Aslında ev ödevleri belli. Uludağ'da gerek Büyükşehir Belediyesi'nin, gerek Osmangazi Belediyesi'nin, gerekse de Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu çalışmalar var. Bu noktada Uludağ'ın önemli bir ihtiyacı olan doğalgaz çalışmasının önümüzdeki sezona yetiştirilmesini hedefliyoruz. Ayrıca 750 araçlık otopark ve günübirlik sosyal tesisler projesi son aşamaya gelen çalışma 2 yıl zarfında tamamlanacak. Uludağ 1. ve 2. bölgede faaliyet gösteren turizmcilerimiz ile sürekli görüşüyoruz. Özellikle 2. bölgede spor turizminin ve bununla ilgili antrenman sahası gibi yatırımlarla ilgili bir gündem var. Bu süreci yakından takip ediyoruz. Uludağ'a çıkan yolun 25 kilometresi geçtiğimiz yıl tamamlandı, kalan 6 kilometrelik yol da en kısa sürede tamamlanacak. Uludağ ile ilgili arzumuz, yetki karmaşasına son vermek".

“Uludağ'ın değerini arttıracağız”

Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de Uludağ'ın gölleri, endemik bitkileri, yaylaları, kış turizmi ve yaz turizmiyle dört mevsim hizmet verebilecek bir değer olduğunu ifade ederek, “Daha önce de Tarım ve Orman Bakanlığımızın çalıştayına katılmıştık. Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz, buradaki otel sahibi işletmecilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte yerinde incelemelerde bulunduk. Devam eden yatırımları ve yeni projeler hakkında bilgi aldık. Milletvekillerimizle birlikte bu çalışmaların takipçisi olacağız. Uludağ'ın değerinin çok daha artması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Uludağ'ın Bursa'nın ve Türkiye'nin en önemli milli değerlerinden birisi olduğunu ifade eden Milletvekili Refik Özen, şunları söyledi:

“Yetki karmaşası son bulacak”

“Ankara'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Sayın Yusuf Kandazoğlu ile birlikte yaptığımız değerlendirmenin ardından bugün de Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bulut ve Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu ve diğer yetkililerle birlikte yerinde bir inceleme ve değerlendirme yaptık. Uludağ'daki otopark problemiyle ilgili Büyükşehir Belediyesi'nin projelendirdiği ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz tarafından finansmanı sağlanan 30 milyon TL'lik proje yakın bir zamanda hayata geçecek. Doğalgazın da bu bölgeye gelmesi noktasında yapılan çalışmalar son aşamaya geldi. Yolun genişletilmesi çalışmasının tamamlanmasıyla Uludağ'a ulaşımda önemli bir rahatlık olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla hem işletmecilerimizin hem de vatandaşlarımızın daha güzel bir Uludağ'dan faydalanabilmeleri için çalışıyoruz".