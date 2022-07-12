İhlas Haber Ajansı

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Bursa milyonluk lüks yat karaya oturdu

Bursa’da bilinmeyen sebepten dolayı karaya oturan lüks yatta büyük hasar oluştu.

Bursa'da bilinmeyen sebepten dolayı karaya oturan lüks yatta büyük hasar oluştu.


Bursa'nın Mudanya ilçesi Kapanca sahilinde milyonluk lüks yat karaya oturdu. Batma tehlikesi olan yat, yan durarak öylece kaldı. Vinç ve kepçe yardımıyla kurtarılan yatta büyük maddi hasar meydana geldi. O anlar sahilde bulunan bir vatandaşın cep telefon kamerasına yansıdı.


Yatın neden karaya oturup yan yattığı ile ilgili bir bilgi açıklanmadı.

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