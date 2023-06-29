Bursa Mudanya trafiğine bayram denetimi

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı'na özel tedbirler alırken, ilçenin tüm noktalarında kontroller aralıksız sürüyor.

Mudanya'da Kurban Bayramı öncesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü özel bir planlama gerçekleştirdi. Kurban Bayramı tatilinin birleştirilmesiyle 9 güne çıkan tatilde yoğunluğun yaşandığı Mudanya'da kritik noktalarda ekipler kontrollerini yapıyor.

Trafik ekipleri tarafından yollarda kontroller yapılırken, mobil ekipler de şehirde trafiğin sıkışmaması adına sürekli denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde 'iyi bayramlar' dilekleri iletilirken, sürücülerin trafik kurallarına uyarak yolculuklarını yapması gerektiği hatırlatıldı.