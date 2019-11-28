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Bursa Müftülüğü'nden sahte peygamberin cenazesiyle ilgili açıklama

ABD’de beş gün önce kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden ve kamuoyunda ’sahte peygamber’ olarak tanınan İskender Erol Evrenosoğlu dün Bursa’da toprağa verildi.

ABD'de beş gün önce kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden ve kamuoyunda 'sahte peygamber' olarak tanınan İskender Erol Evrenosoğlu dün Bursa'da toprağa verildi. Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine, Bursa İl Müftülüğü cenaze işlemleri ve defin işlemleri ile ilgili diyanet personelinin bulunmadığını ve yer almadığını açıkladı.


Bursa İl Müftülüğü'nden yapılan açıklamada "ABD'de ölüp, 27/11/2019 tarihinde Bursa'da defnedilen İskender Erol Evrenosoğlu'nun, cenaze namazı ve defin işlemleri kendi elemanlarınca gerçekleştirilmiş olup; hiçbir Diyanet ve İl müftülüğü personeli bulunmamış ve yer almamıştır.Kamuoyuna saygıyla arz ederiz" denildi.

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