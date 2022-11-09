Bursa Orman Bölge Müdürlüğünde görev değişimi

Ankara Orman Bölge Müdür Yardımcılığı yapan Esat Şimşek, 05.11.2022 tarihli Resmî gazetede yayımlanan 2022/611 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Bursa Orman Bölge Müdürü olarak atandı. 2001-2005 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığında veri hazırlama ve kontrol işletmeni, 2005 yılında Kemer orman işletme şefi, 2005-2006 yıllarında Muğla Orman İşletme Müdürlüğü yerkesik orman işletme şefi, 2006-2011 yılları arasında Mihallıççık Orman İşletme Müdürlüğü Kızıltepe orman işletme şefi, 2011-2013 yıllarında Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü Eskişehir orman işletme şefi, 2013-2015 yıllarında Eskişehir Orman İşletme müdür yardımcılığı, 2015-2019 yıllarında Afyonkarahisar Orman İşletme müdürü, 2019-2022 yıllarında Ankara Orman Bölge müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu.

8 Kasım 2022 tarihinde Bursa Orman Bölge Müdürü olarak göreve başlayan Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, evli ve 2 çocuk babasıdır.