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Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne 4 yeni işletme müdürlüğü

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 4 yeni Orman İşletme Müdürlüğü kurulduAk Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın teşebbüsleri sonucu Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olarak Orman İşletme Şefliği olarak faaliyet gösteren Gemlik, İznik, Karacabey ve Bilecik’in Bozüyük ilçeleri Orman İşletme Müdürlüğü’ne dönüştü.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 yeni Orman İşletme Müdürlüğü kuruldu


Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın teşebbüsleri sonucu Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı olarak Orman İşletme Şefliği olarak faaliyet gösteren Gemlik, İznik, Karacabey ve Bilecik'in Bozüyük ilçeleri Orman İşletme Müdürlüğü'ne dönüştü.


Işık yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğümüze bağlı olarak; Bursa'nın ilçeleri Gemlik, İznik, Karacabey ile Bilecik'in İlinin Bozüyük ilçesi Orman İşletme Müdürlüklerimizin kuruluşları onaylanmıştır. Bölgemize ve memleketimize hayırlı olması dileğiyle Cumhurbaşkanımız ve Tarım Bakanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

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