Bursa Ormanları'nda geyik sürprizi

Kızıl geyikler Bursa'da fotoğraf sanatçısı Ali Şenel tarafından görüntülendi.

Daha önce Ankara, Bolu ve Eskişehir de pek çok kez geyikleri fotoğraflayan yaban hayat fotoğrafçısı Ali Şenel, bu defa Bursa, Bilecik ve Kütahya ormanlarında kızıl geyikleri görüntülemek için geziyor. Kütahya ve Bilecik'ten sonra Bursa'da da geyikler objektifine poz verdi. Ancak bu defa geyikler fotoğrafçıyı buldu.

Sonbahar, geyiklerin çiftleşme dönemi olduğu için erkek ve dişi geyiklerin bir arada görülebildiği nadir bir zaman dilimi.

Bu sebeple yaklaşık 3 yıldır geyikleri fotoğraflayan Şenel yine onların peşindeydi. Bursa sınırları içerisinde yaptığı çalışmalarda onların izini buldu ve seslerini duydu. Ancak tüm gün peşlerinde koştuğu halde onları uzaktan çekebildi, istediği gibi yakın kayıt alamadı.

İlginç olan ise yorgunluğunu atmak için orman içerisinde otururken geyiklerin onun yakınına kadar gelmesiydi.

‘'Çanta ve ekipmanlar ile daha fazla yürüyemeyeceğim için ağaçların arasına oturup dinlenmek istedim. Daha yarım saat geçmemişti ki çıtırtılar duydum" diyen Ali Şenel, "Kafamı kaldırdığımda 3 tane erkek geyiğin bana doğru geldiğini gördüm. Beni fark etmemişlerdi ve otlayarak yavaş yavaş geliyorlardı.. Ben de hemen fotoğraf makinemi alıp çekmeye başladım. 3-5 kare fotoğraftan sonra beni fark ettiler. Çünkü deklanşör sesini duydular. Ama otların arkasında oturur vaziyette olduğum için tam olarak beni seçemediler. Beni tam olarak anlamaya çalışırlarken ben de kısa süreli video kayıtlarını almayı başardım" şeklinde konuştu.

Daha sonra kaçan geyikleri dişilerin takip ettiğini gören Şenel birkaç kare de dişi geyiklerin fotoğrafını kayıt altına aldı.

Türkiye'nin başta kuşlar olmak ve memeliler olmak üzere yaban hayatını belgelemeye çalışan Ali Şenel, 3 yıldır özellikle büyük memelilerin peşinde ülkeyi köşe bucak geziyor. Boz ayı, kurt, çakal, tilki, yaban domuzu, yaban keçisi, Anadolu Yaban Koyunu, sansar, alageyik ve vaşak bu sürede fotoğraflarını çektiği türlerden bazıları.

Özellikle geyikler üzerine daha ayrıntılı bir çalışma yürüten Ali Şenel, Türkiye'de bulunan 3 geyik türünü de (Kızıl Geyik, Karaca, Alageyik) 4 mevsim fotoğraflamayı hedefliyor.

Ali Şenel, sosyal medyada senelfoto başlığıyla en ilginç anları paylaşıyor.