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Bursa ormanlarından yine dumanlar yükseldi

Bursa’nın ciğerlerinden yine dumanlar yükselmeye başladı.

Bursa'nın ciğerlerinden yine dumanlar yükselmeye başladı. Yangına müdahale devam ediyor.


Bursa'nın Kestel ilçesinin Gölbaşı mevkinde ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Harekete geçen itfaiye ve orman ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Ekipler yangına halen karadan müdahale ederken, yüksek gerilim hattı geçtiği için havadan müdahaleye ara verildi. Alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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