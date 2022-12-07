Bursa otomotivde dönüşüme hazırlanıyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde hayata geçirilen Yeni Nesil Araç Teknolojileri (Elektrikli, Hibrit, Otonom) Alanında Sektörel Mesleki Eğitim ve Öğretim Yeterlilik ve Geliştirme Merkezi Projesi'nin lansman toplantısı gerçekleştirildi. BTSO Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren BUTGEM'de 12 milyon lira yatırımla hayata geçirilecek merkez, otomotiv endüstrisinin lokomotifi olan Bursa'da yeni nesil araç teknolojileri alanında ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağının yetişmesini sağlayacak.

BTSO, yüksek teknoloji ve nitelikli istihdam odaklı projelerine bir yenisini daha ekledi. Bursa'yı elektrikli, hibrit ve otonom sürüş teknolojilerinin başı çektiği küresel otomotiv sektöründeki yapısal dönüşüme hazırlamayı hedefleyen BTSO, BUTGEM'de Yeni Nesil Araç Teknolojileri (Elektrikli, Hibrit, Otonom) Alanında Sektörel Mesleki Eğitim ve Öğretim Yeterlilik ve Geliştirme Merkezi'ni hayata geçiriyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen Avrupa Birliği İnsan Kaynakları Geliştirme Programı hibe desteğiyle hayata geçirilen projenin lansman toplantısı BTSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, BTSO olarak otomotiv sektöründe firmalara rekabet avantajı kazandıracak önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi. Ar-Ge, nitelikli iş gücü istihdamı ve dijitalleşme gibi konularda destekleyici projeler gerçekleştirdiklerini belirten Koçaslan, “Sanayide dönüşüm hamlesiyle Bursa'mıza TEKNOSAB, BUTEKOM, Model Fabrika, MESYEB gibi ileri teknoloji odaklı projeleri kazandırdık. BUTEKOM çatısı altında faaliyete geçirdiğimiz İleri Kompozit Malzemeler Araştırma ve Mükemmeliyet Merkezi ile ULUTEK Teknopark'ımız da otomotiv sektöründeki dönüşümde önemli bir rol üstleniyor.” dedi.

“Türkiye'de bu alandaki ilk uygulama”

Otomotiv sektörünün teknolojik dönüşümünü sağlayacak en önemli unsurlardan birinin insan kaynağı olacağını dile getiren Koçaslan, “Sektörde ihtiyaç duyulacak iş gücünü yetiştirebilmek için yeni teknolojilerle uyumlu, yüksek nitelikli bir eğitim kurgusu oluşturmamız gerekiyor. BTSO Eğitim Vakfı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren BUTGEM, sektörümüzün nitelikli istihdam ihtiyacına cevap veren en önemli projeler arasında yer alıyor. BUTGEM'de ‘Yeni Nesil Araç Teknolojileri Sektörel Mesleki Eğitim ve Öğretim Yeterlilik ve Geliştirme Merkezi' projesini hayata geçiriyoruz. Merkez, Türkiye'de bu alanda ilk uygulama olma özelliği taşıyor. Projemiz ile otomotiv endüstrisinin lokomotifi olan Bursa'da yeni nesil araç teknolojileri alanında mesleki eğitim altyapısının güçlendirilmesi, otomotiv ana ve yan sanayiye nitelikli personel yetiştirilmesini amaçlıyoruz. Ayrıca eğiticilerin eğitimi programları ile de sektördeki dönüşüme destek olmayı amaçlıyoruz. BTSO olarak tüm yatırımlarımız ve kaynaklarımızla otomotiv endüstrimize en yüksek düzeyde katkı sağlamaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, elektrikli ve hibrit araçların Türkiye otomotiv sanayisinin öncelikli ilgi alanlarından birini oluşturduğunu söyledi. Yeni nesil araç teknolojilerine yönelik başlatılan projenin çok önemli olduğunu vurgulayan Kılavuz, üniversite olarak bu alanda yaptıkları çalışmaları anlattı. Kılavuz, “Togg'un Gemlik'te üretileceği ilan edilir edilmez Gemlik Asım Kocabıyık MYO'da Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi programı açma kararı aldık. Çok hızlı bir şekilde YÖK'ten onay aldık, akademik kadromuzu oluşturduk ve geçen Haziran ayında ilk mezunlarımızı verdik. Bu bölümü tercih eden öğrencilerimizin birçoğu 4 yıllık mühendislik fakültelerini tercih edebilecek puana sahip, nitelikli öğrenciler. Üniversitemizde ayrıca üç yıl önce Otomotiv Çalışma Grubu oluşturduk. Hibrit ve Elektrikli Taşıtlar Anabilim Dalı kurduk. Bu alanda yüksek lisans programı açtık. Programda 15 kontenjana 4 kat fazla başvuru oldu. Şimdi doktora programını da açmak istiyoruz. Bursa Uludağ Üniversitesi olarak böylece Türkiye'nin ihtiyacı olan nitelikli personeli MYO'dan doktora düzeyine kadar yetiştirmiş olacağız.” dedi.

“BTSO'nun insana yatırım odaklı projelerine desteğe hazırız”

Mudanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Tosun, genç bir üniversite olarak en temel ilkelerinin üniversite sanayi işbirliğine katkı sağlamak olduğunu vurguladı. Bu çerçevede yapılacak her türlü çalışmaya en üst düzeyde destek olacaklarını kaydeden Tosun, “Üniversitemiz geçen yıl kuruldu. Bünyemizdeki 3 fakülteden biri Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi. Fakültemizde endüstri mühendisliği alanına gelecek yıl elektrik elektronik, bilgisayar mühendisliği ve yazılım alanlarını da eklemeyi istiyoruz. Böylece Bursa'da sektöre daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz. BTSO'nun insana yatırım odaklı çalışmalarını da takdirle takip ediyoruz. Kurulacak olan mükemmeliyet merkezi otomotiv sektöründe değişen işgücü ihtiyaçlarının en doğru şekilde karşılanması noktasında faydalı olacaktır. Biz de bu çalışmalara tüm imkanlarımızla destek olmaya hazırız.” diye konuştu.

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Karahan, elektrikli ve hibrit araçların fosil yakıtlı araçlardan oldukça farklı bir alan olduğunu belirterek, sektördeki dönüşümün yeni iş alanlarının doğmasına yol açtığını söyledi. Otomotiv endüstrisinin söz konusu alanlardaki nitelikli istihdam ihtiyacını BUTGEM bünyesinde kurulacak Merkez ile karşılamayı hedeflediklerini kaydeden Karahan, “Projede Avrupa Birliği fonlarından faydalandık. Bursa Uludağ Üniversitemiz ve OİB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin katkılarıyla proje ekibimizi oluşturduk. Toplam 12 milyon TL bütçemizin yarıdan fazlasını altyapıya harcıyoruz. BUTGEM'de elektrikli, hibrit, otomotiv elektroniği ve otonom araçlar başlığı altında 4 yeni atölye kuruyoruz. Merkezimiz tamamlandığında ilk olarak hizmet içi eğitimlerle başlayacağız. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız ile protokolümüzü yaptık. Türkiye'nin farklı illerinden 400 mesleki ve teknik anadolu lisesi öğretmenimiz Merkezde eğitim alacak.” dedi.

“Proje 2023'te tamamlanacak”

Projenin 2023 yılında tamamlanacağını kaydeden Karahan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Projemiz otomotiv ana ve yan sanayide, yeni nesil araçların servis ağlarında, şarj istasyonlarında çalışacak mavi yakalı personelin eğitim ve belgelendirme süreçlerini de kapsıyor. Mesleki yeterlilik ve belgelendirme konusunda BTSO MESYEB'in çalışması var. Proje öncesinde geniş bir ihtiyaç analizi gerçekleştirdik. Yeni bir alan olduğu için eğitim içeriği ve metodolojinin belirlenmesi, BUTGEM'de gerekli altyapının sağlanması konusunda saha araştırmaları yapıldı. Bunun sonucunda öncü bir eğitim ve altyapı içeriği oluşturuldu. Destekleri için tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”

Açılış konuşmalarının ardından Bursa Uludağ Üniversitesi'nin koordinasyonunda, proje paydaşları, sektör temsilcileri ve akademisyenlerin katılımıyla çalıştay düzenlendi.