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Bursa polisi köşe bucak aradı

Bursa’da narkotik ile asayiş ekipleri, park bahçeler ve umuma açık yerlerde uygulama yaptı.

Bursa'da narkotik ile asayiş ekipleri, park bahçeler ve umuma açık yerlerde uygulama yaptı. Çok sayıda aracın da arandığı uygulamada köşe bucak arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Yıldırım ilçesinde narkotik ve asayiş uygulaması yaptı. Çok sayıda polis memurunun katıldığı uygulamada ekipler yolda oluşturulan trafik kontrol noktasında araç kontrolü, park bahçelerde ve umuma açık alanlarda arama yaparak şüpheli şahısların GBT kontrollerini yaptı.


Uygulama kapsamında 604 şahsın UYAP sorgusu, 14 okul çevresinde, 15 park ve bahçede, 11 umuma açık alanda arama yapıldı. Çok sayıda araç durdurularak sürücülerin belgeleri kontrol edilip araçlarda arama yapıldı. Uygulamada bir miktar da esrar ile bonzai ele geçirildi.

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