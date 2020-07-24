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Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Bursa’da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 5 kişi Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 5 kişi Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptıkları ihbarı alınan kişilerin ikametlerine baskın düzenledi. Uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen F.P., M.F.Ş., Ö.D., F.G. ve C.Ş. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 500 gram sentetik kannabinoid, 100 gram metamfetamin, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar esrar, uyuşturucu ticaretinden elde edilen bir miktar para, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.


Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan F.P. ve M.F.Ş. isimli şahıslar, Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Ö.D., F.G. ve C.Ş. hakkındaki adli tahkikat devam etmektedir.

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