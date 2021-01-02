Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

Yapılan operasyonda 1 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu tacirlerine nefes aldırmıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda, 8 kişinin gözaltına alınırken, şahısların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 1 kilo 250 gram sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar metamfetamin, yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslardan M.G, R.S., İ.A., ve A.S. 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, S.C.K, Y.K., D.A. ve N.S.'nin ise adli tahkikatı devam ediyor.