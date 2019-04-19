Bursa polisi uyuşturucu ticareti yapanlara göz açtırmadı

Yapılan operasyonda 10 uyuşturucu satıcısı 300 gram uyuşturucuyla yakalandı. Zanlılardan 6'sı tutuklandı.

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını hız kesmeden devam eden Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, yaptıkları operasyonda 3 uyuşturucu içicisini göz altına aldı. Bu şahısların sorgusundan; uyuşturucu ticareti yapanları tespit eden ekipler uyuşturucu madde ticareti yaptıkları tespit edilen S.D, C.D, M.A, O.A.S, T.S, S.D, N.A, A.R.T, C.Y, ve S.Ö. isimli şahısları operasyonla göz altına alındı. Şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 270 gram metamfetamin, 75 gram sentetik kannabinoid, 1 adet tabanca ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tespit edilen 5 bin 10 lira para ele geçirildi. S.D, C.D, M.A, O.A.Ş, T.S ve S.D çıkarıldığı mahkemece tutuklandı