Bursa polisinden iftar sonrası "Huzur" uygulaması

Yapılan uygulamada 2 bin 567 şahıs, 350 araç ve 78 iş yeri incelendi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirde huzur ve asayişin sağlanması için merkez Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerinde iftar sonrası huzur uygulaması yaptı. İftar sonrası vatandaşların yoğun olduğu park, bahçe, umumi alanlar ve sabit yol kenarı genel trafik denetim uygulamasında, 2 bin 567 şahıs, 350 araç ve 78 iş yerinin denetimi yapıldı.

Yapılan sorgularda aranması bulunan 6 şahıs, iş yeri ruhsatı bulunmayan 3 iş yeri, 10 iş yeri çalışanın SGK kaydının bulunmadığı, 4 iş yerinin 4207 SKM'ye uymadığı ve 4 şahsın kumar oynadığı tespit edilerek gerekli işlemler yapıldı. Uygulamada 27 araç sürücüsüne toplam 15 bin 653 lira para cezasıyla uygulanarak 3 araç trafikten men edildi. Ayrıca yapılan huzur uygulamasında 4 şahıs üzerinden uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi.