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Bursa polisinden iş yerine baskın: kaçak sigara ve çay ele geçirildi

Bursa polisi tarafından bir iş yerine yapılan baskında 25 bin adet kaçak sigara ve 80 kilogram kaçak çay ele geçirildi.


Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM), bir iş yerinde kaçak ürün satışı yapıldığı yönünde ihbar alınması üzerine harekete geçti. Bir süre iş yerini takip eden ekipler daha sonra baskın için düğmeye bastı. Baskında iş yerinde 25 bin adet kaçak makeron sigara, 80 kilogram kaçak çay, 115 kilo kıyılmış tütün, 28 adet elektronik nargile ele geçirildi. Baskında iş yeri sahibi 2 kişi hakkında adli işlem uygulandı.

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