Bursa Polisi'nden takdirlik hareket...

Bursa'da, bir polis memurunun trafik ışıklarında arızalanan otomobili ittiği anlar beğeni topladı.

Edinilen bilgiye göre, olay Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'ndeki meydana geldi. Orhaneli Kavşağındaki trafik ışıklarında kırmızıda duran otomobil arıza yaptı. Otomobil sürücüsünün yardımına da kavşakta görevli trafik polisi koştu. Polis memuru, otomobili iterek aracı güvenli bölgeye çekmesine yardımcı oldu.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.