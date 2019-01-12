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Bursa polisinden ‘Umuda Spor, Huzura Skor'

Bursa’da, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB), Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSABSİAD) ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen “Umuda Spor Huzura Skor” projesi başladı.

Bursa'da, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB), Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici ve İşadamları Derneği (DOSABSİAD) ve İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen “Umuda Spor Huzura Skor” projesi başladı.


Açılışa Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, DOSABSİAD Başkanı İbrahim Öztürk, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf ULCAY, DOSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, çok sayıda yetkili, 70 öğrenci ve veli katıldı. Programın açılışında konuşan DOSABSİAD Başkanı İbrahim Öztürk, proje hakkında bilgiler verdi. Öztürk, “Projemizin birinci önceliği çocuklarımızın bedenen, ruhen ve sosyal yönden kendini geliştirmiş, ailesi ve toplum tarafından benimsenen, milli ve manevi değerleri yükselmiş faydalı fertler olarak topluma katılmalarını sağlamaktır” dedi.


Çocuklar için 2019 yılı içerisinde çeşitli sürprizleri de olacağını ifade eden Öztürk, “Vatan millet sevgisini daha iyi anlamaları için bu ülkenin her parçasını onlara göstermek için elimizden geleni yapacağız” dedi.


Açılış konuşmasının ardından öğrenciler protokolle beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.

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