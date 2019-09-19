İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa polisinden uyuşturucu baskını

Bursa’da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 5 kişi tutuklandı.

Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 5 kişi tutuklandı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde ihbar bulunan şahıslara yönelik baskın düzenledi. Baskında A.G., M.K., İ.U., E.K. ve O.Ç. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahısların ev ve arabalarında yapılan aramalarda 106 gram esrar, 11 adet ecstasy tablet, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar metamfetamin, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretinden elde edildiği tespit edilen bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan A.G., M.K., İ.U., E.K. ve O.Ç. isimli 5 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.