İhlas Haber Ajansı

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Bursa polisinden uyuşturucu operasyonu

Bursa polisi uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 3 kişinin evine baskın yaptı.

Yapılan aramalarda 28 kilo 682 gram uyuşturucu bonzai maddesi ele geçirilirken tacirlerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.


Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen kişilerin ev ve iş yerlerine baskın yaptı. 3 kişiye ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 28 kilo 682 gram bonzai ele geçirildi. Yapılan inceleme ve araştırmalar sonrası kimlik bilgileri tespit edilen 3 şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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