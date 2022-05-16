Bursa protokolü yangın mahalline geldi, bilgi verdi

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Barakfakih Mahallesi'ndeki fabrikada çıkan yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını duyurdu.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa TSO Başkanı İbrahim Burkay ve Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, Barakfakih Mahallesi'ndeki yangın mahalline gelerek yetkililerden bilgi aldı. Açıklamalarda bulunan Vali Canbolat, işçilerin ifadesine göre yangının asma katta elektrik kontağından çıktığını söyledi. Alevlere kısa sürede müdahale ettiklerini, fabrikanın 95 çalışanının tahliye edildiğini, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadığını ifade eden Vali Canbolat, “Tüm kurumlarımızı seferber ettik. Büyük bir yangın" dedi.

İdari binada yangın kontrol altında

Başkan Alinur Aktaş ise, yangına 35'i belediyeden olmak üzere 50'den fazla itfaiye aracıyla müdahale ettiklerini, alevlerin diğer fabrikalara sıçramasını önlediklerini belirtti. Aktaş, idari binada yangını kontrol attıklarını, diğer noktalarda ise müdahalenin sürdüğünü kaydetti.